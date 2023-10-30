Москва, 30 октября, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Дочерняя структура Корпорации МСП, компания «МСП Лизинг» заключила соглашения о предоставлении льготного лизингового финансирования с тремя компаниями из Запорожской области на общую сумму 88 млн рублей. Они стали первыми представителями малого и среднего предпринимательства (МСП) в новых регионах России, воспользовавшимися этим видом господдержки, сообщила пресс-служба компании.

Дарья Антонова ИА Регнум

«В рамках стратегии развития региона стоит задача усилить экономику, помочь развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе благодаря мерам господдержки», — отметил и. о. министра экономического развития области Юрий Гусько.

Генеральный директор компании Александр Исаевич сообщил, что на рассмотрении находятся ещё пять заявок от предприятий, зарегистрированных ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В «МСП Лизинг» предоставляют льготный лизинг по ставке 6% годовых на приобретение отечественного оборудования и 8% — для импортного.

Сообщается, что среди первых предприятий, получивших льготный кредит, стала компания, выпускающая в Запорожской области молочную продукцию. На эти деньги планируют модернизировать производство, нарастить объёмы выпуска и расширить ассортимент для реализации товара в магазины и торговые сети российских регионов.

Также лизинг одобрили предприятию по выпуску хлебобулочных изделий. На эти средства там откроют цех по производству слоёного теста и выпуску кондитерской продукции. Третья компания, получившая кредит на приобретение оборудования, — предприятие, производящее запчасти для железнодорожных локомотивов, трамвайных вагонов и т.п. Там планируют приобрести в лизинг два токарных станка, что позволит расширить производство.

Льготный лизинг входит в программу господдержки бизнесу в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Его курирует первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Он 23 октября, выступая в Госдуме, сообщил, что работа по поддержке МСП в новых российских регионах продолжится. Белоусов подчеркнул, что это особенно важное направление.