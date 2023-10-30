Брянск, 30 октября, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ обнаружили тайник со снарядами времён Великой Отечественной войны в Брянском районе, сообщили 30 октября в пресс-службе ведомства.

Сергей Пятаков/РИА Новости

«В боеприпасах находилось около 25 килограмм взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте», — говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили о тайнике с артиллерийскими боеприпасами для ствольной артиллерии калибра 105 мм в количестве 16 штук. Взрывоопасные объекты уничтожили на месте.

Как сообщало ИА Регнум, в августе следователи нашли массовое захоронение с останками расстрелянных заключённых фашистского концлагеря «Дулаг-102» в Ленинградской области. Специалисты извлекли останки около сотни граждан, в том числе детей. Также на месте массового захоронения нашли и изъяли фрагменты личных вещей и одежды. Согласно архивным документам, в этом месте могли находиться около 2 тысяч человек.