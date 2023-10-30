Варшава, 30 октября, 2023, 17:01 — ИА Регнум. У украинской армии не было ресурсов для того, чтобы прорвать линию обороны Вооружённых сил России во время попыток контрнаступления. Такое мнение высказал польский генерал Леон Коморницкий, его слова 27 октября процитировало издание Do Rzeczy.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Это зона смерти. <…> Если пути, по которым могли двигаться танки и боевые машины пехоты заминированы, приходится двигаться лёгкой пехотой от позиции к позиции. Без предварительной интенсивной артподготовки пехота истекает кровью. Так и произошло в этом случае», — пояснил он, описывая российские оборонительные линии.

По словам Коморницкого, у украинских войск нет необходимого потенциала для того, чтобы противостоять ВС России в зоне боевых действий, и они понесли огромные потери в ходе неудачных попыток контрнаступления. По информации генерала, с начала наступления в июне ВСУ потеряли порядка 100 тыс. военнослужащих.

Украинские войска исчерпали свои возможности, что позволило Вооружённым силам России перейти к наступлению, добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 30 октября, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что потери ВСУ настолько критические, что их оборонный потенциал находится на очень низком уровне. По мнению эксперта, без помощи Запада Украина восстановиться уже не сможет.

Ранее в этот же день известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс написал в статье для греческой газеты Kathimerini, что Украине из-за продолжения конфликта угрожает экономический, демографический и военный коллапс. Сакс добавил, что на фоне этого США стоит изменить свою политику в отношении этой страны.

Министр обороны России Сергей Шойгу 30 октября заявил, что с 4 июня 2023 года украинские войска потеряли свыше 90 тысяч военных убитыми и ранеными. Глава оборонного ведомства уточнил, что также украинская армия потеряла за это время почти 600 танков, а также около 2 тысяч бронемашин различного класса.