Дамаск, 30 октября, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Военная база США, расположенная в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, недалеко от газового месторождения Конико, подверглась ракетному удару. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на местный источник.

Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Несколько взрывов прозвучали внутри и в окрестностях американской базы из-за ракетного обстрела», — говорится в сообщении.

Тремя днями ранее ливанский телеканал сообщал о взрыве на военной базе США в Сирии в провинции Дейр-эз-Зор. Речь шла о той же самой базе вблизи газового месторождения Конико. Журналисты допустили, что речь идёт о ракетном ударе. Данные о последствиях не приводились.

На фоне обострения палестино-израильского конфликта американские базы на Ближнем Востоке стали чаще подвергаться обстрелам, в частности из артиллерии и при задействовании беспилотников. Так, в октябре были атакованы базы и Аш-Шаддади в Сирии, Эйн аль-Асад в Ираке. В результате удара по базе Ат-Танф ранения получили 20 американских военнослужащих. При атаке на Айн-эль-Асад от сердечного приступа скончался один человек и ещё четверо были ранены.

Пентагон сообщал, что в период с 17 по 24 октября предположительно связанные с Ираном военизированные группировки 10 раз атаковали ракетами и БПЛА американские войска в Ираке и трижды — в Сирии.