Москва, 30 октября, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Оператор социальной рекламы Институт развития интернета (АНО «ИРИ») начал приём заявок от некоммерческих организаций на размещение такой рекламы в Сети. Среди прочих принимаются проекты по повышению уровня знаний и изменению отношения общества в контексте социальных проблем. Заявку можно подать до 5 декабря 2023 года, победителей объявят в марте 2024 года.

Иван Шилов ИА Регнум

Как заявил замгендиректора ИРИ по социальной рекламе Андрей Воронков, с 2021 года институт получил более 600 заявок, разместили 108 проектов, узнали о них миллионы россиян.

«Заметным фактором является рост уровня проработки проектов и их составляющих, важно, что это влияет и в целом на социальную рекламу, которая выходит в стране. Радует, что за два года работы мы видели проекты на разные социальные темы», — сказал он.

Участники подают заявки по тематическим направлениям конкурса, среди которых поддержка людей в трудной жизненной ситуации, изменение отношения общества к людям с ограниченными возможностями, развитие внимания к пожилым, поддержка участников специальной военной операции и другие. Для участия необходимо изучить положения и заполнить заявку.

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября в Москве презентовали новый сезон ИРИ. На мероприятии присутствовали звёздные гости, представившие более 100 флагманских проектов, среди которых исторические, комедийные, семейные и детективные сериалы, образовательные и документальные программы, шоу, игровые проекты для детей и подростков и видеоигры. Гости увидели шпионскую драму «ГДР» про мировые спецслужбы, экранизацию повести Джамбулата Умарова «Абрек», драму «Слово пацана», детектив «Плевако», драму «Челюскин. Первые» и множество других проектов.