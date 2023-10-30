Вашингтон, 30 октября, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Западные страны восполняют потери бронетехники украинской армии тем, что на фоне потерь ВСУ немецких боевых машин Leopard 2 оплачивают модернизацию советских танков 1980-х годов Т-72. Об этом 29 октября написал обозреватель американского издания Forbes Дэвид Экс.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам эксперта, союзники Киева избрали самый простой способ передачи танков ВСУ: платят чешской фирме CSG Defense за модернизацию советских Т-72М 1980-х годов выпуска, на которых меняют двигатель и часть электроники, а также устанавливают динамическую защиту, после чего боевым машинам присваивается литер Т-72EA.

Отмечается, что в сентябре Дания пообещала поставить Киеву не менее 15 танков Т-72ЕА, а до этого США и Нидерланды оплатили закупку ещё 90 таких бронемашин, в результате чего их общее количество дойдёт до 105 единиц.

Как написал автор статьи, бывшие страны — участницы Варшавского договора держат у себя на складах сотни танков Т-72М, которые можно модернизировать до Т-72ЕА.

«А для Украины Т-72 и варианты из Чехии и Польши помогают компенсировать скудную партию Leopard 2 (на данный момент всего 71), которую страна получила от своих союзников по НАТО», — говорится в публикации и уточняется, что украинская армия потеряла уже не менее 11 немецких танков.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября Экс написал, что ВСУ несут самые тяжёлые потери с начала контрнаступления в июне. По его данным, за последние дни украинские войска быстро потеряли три своих немецких танка Leopard 2, что стало самой тяжёлой потерей западных танков ВСУ за время попыток наступления.

Позднее в этот же день индийское издание Hindustan Times написало, что беспилотники и артиллеристы Вооружённых сил России охотятся в Запорожской области на немецкие танки Leopard, которые они превращают в огненный шар. Журналисты подчеркнули, что ВСУ не смогли добиться каких-либо результатов за всё время контрнаступления.

Наращивание производства дронов-камикадзе в России может привести к большим потерям танков украинских войск, написал 29 октября Экс. По его словам, беспилотники ВС России часто атакуют бронетехнику ВСУ стаями, что позволяет им эффективнее уничтожать украинские боевые машины.