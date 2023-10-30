Красногорск, 30 октября, 2023, 16:38 — ИА Регнум. В работе онлайн-ретейлера Wildberries в течение дня могут быть перебои, так как сотрудники полиции начали проводить проверку в сортировочном центре этой компании — «Белая дача» в Подмосковье, сообщила 30 октября пресс-служба предприятия.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Сотрудники полиции проводят проверку документов у сотрудников склада. В связи с этим, на ряде участков логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров», — говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что руководство компании помогает правоохранителям, чтобы те ускорили проверку, а центр вернулся к нормальной работе. В компании призвали клиентов и партнёров отнестись с пониманием к происходящему.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября генпрокурор России Игорь Краснов распорядился проверить законность комиссий, введённых Wildberries за оплату картами Visa и Mastercard и за возврат товаров. К проверке также привлекли Роспотребнадзор и Центробанк.

В компании в тот же день заявили, что действуют в соответствии с законодательством. 13 октября в Генпрокуратуре сообщили об отказе компании от комиссии при использовании карт Visa и Mastercard. Руководство ретейлера также пообещало вернуть клиентам дополнительно удержанные деньги. Комиссия при возврате товара осталась в силе, проверка продолжается.