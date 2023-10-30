Мадрид, 30 октября, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отстранил экс-президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса от любой футбольной деятельности сроком на три года.

Oscar J. Barroso/Global Look Press Луис Рубиалес

«Дисциплинарный комитет ФИФА отстранил Рубиалеса от всей связанной с футболом деятельности на национальном и международном уровнях на три года, установив, что он нарушил статью 13 Дисциплинарного кодекса ФИФА», — говорится в заявлении пресс-службы федерации.

Указанная статья предполагает оскорбительное поведение игроков и официальных лиц. Отстранение связано с событиями на финале женского чемпионата мира по футболу в 2023 году, добавили в ФИФА, когда Рубиалес на церемонии награждения впервые победившей на турнире сборной Испании поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. ФИФА донесла до бывшего главы вынесенное решение.

«У него есть десять дней, чтобы запросить мотивированное решение. Решение по-прежнему может быть обжаловано в апелляционном комитете ФИФА», — сообщили в федерации.

Как передавало ИА Регнум, ФИФА временно отстранила Рубиалеса от должности президента испанской федерации в августе 2023 года. На тот момент ещё глава RFEF заявил, что не намерен покидать свой пост из-за скандала с поцелуем, но вскоре он принял решение подать в отставку. Рубиалес заявил, что последней каплей стал разговор с его отцом и дочерьми, которые «знают, что дело не в нём». Позднее он подтвердил своё намерение, сообщив об этом в соцсетях и указав, что после дисквалификации не сможет вернуться на прежнюю должность. Так он решил уберечь испанский футбол от ненужного скандала.