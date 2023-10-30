Брюссель, 30 октября, 2023, 16:27 — ИА Регнум. В Еврокомиссии (ЕК) пока не готовы назвать точные сроки предоставления предложений по использованию российских активов. Об этом во время брифинга рассказал представитель Тим Макфи. Его слова привело «РИА Новости».

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы приветствуем выводы саммита Евросоюза по замороженным российским активам и уже начали действовать. Мы пока не можем назвать никаких конкретных сроков, <…>», — сказал Макфи.

Как сообщало ИА Регнум, в МИД РФ предупредили, что сделает Россия в случае конфискации её активов. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что при конфискации Евросоюзом российских активов Москва готова к любым шагам по защите национальной собственности, в том числе к принятию «равнозначных компенсационных мер». Также Захарова называла блокировку российских счетов и различных авуаров «отъемом средств, как у государства, так и у рядовых граждан, с ним вообще не связанных».

Министр финансов Антон Силуанов рассказывал, как Россия может ответить на использование замороженных активов. Он отметил, что в стране тоже заморожены деньги, «которые причитаются по нашим облигациям, обязательствам перед партнёрами недружественных стран, и они тоже заморожены». Глава Минфина добавил, что в таком случае Россия тоже будет так поступать.

Блокировка российских активов западными странами последовала после начала проведения специальной военной операции на Украине. По общим оценкам, заблокированными остаются не менее 300 миллиардов долларов. Большая часть из них размещена в Бельгии. При этом в Брюсселе не имеют полных данных, сколько в ЕС российских активов.