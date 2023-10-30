ФСБ задержала россиянина за передачу Украине военных сведений о Крыме
Севастополь, 30 октября, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, которого подозревают в передаче Украине военных сведений о Крыме, сообщили 30 октября в пресс-службе ведомства.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Севастополе по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ «Государственная измена», задержан гражданин Российской Федерации», — сообщили в ФСБ.
Ведомство сообщило, что задержанный передал украинскому командованию сведения, касающиеся оборонительных сооружений ВС РФ на территории Крыма с привязкой к географическим координатам.
Сведения он собрал в марте, когда работал на постройке этих сооружений. Собранную информацию россиянин передал представителю ВСУ.
В ФСБ отметили, что Ленинский районный суд Севастополя избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.
Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ задержали в Твери гражданина России, завербованного украинскими спецслужбами. Он участвовал в подготовке теракта, собирая и передавая данные о военных и топливно-энергетических объектах в Тверской области. ФСБ 26 октября сообщила о его задержании.
Накануне, 27 октября, сотрудники ФСБ провели в Запорожской области операцию, в результате которой ликвидировали три крупные агентурные группы, которые координировала украинская разведка. Участники этих групп склоняли жителей региона к сбору и передаче им сведений о местах дислокации и передвижения подразделений российской армии.