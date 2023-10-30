Москва, 30 октября, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осудил действия протестующих, ворвавшихся в аэропорт Махачкалы, и поддержал лидеров ислама, призывавших прекратить беспорядки, сообщила 30 октября пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ).

Алексей Колчин ИА Регнум Патриарх Кирилл

«Нет моральных оправданий тем, кто планировал нападение на невинных людей, прибывших в Дагестан, — они не несут и не могут нести никакой ответственности за происходящее на Ближнем Востоке», — отметил патриарх.

Глава РПЦ заявил, что расценивает произошедшее в аэропорту как попытку разжечь ненависть между мусульманами и иудеями. Он не сомневается, что к провоцированию беспорядков имеют отношение силы, которые любыми способами хотят расшатать ситуацию в России.

Патриарх Кирилл призвал всех россиян, независимо от верований, укреплять межрелигиозный мир в стране, построенный предками, а также объединиться, чтобы не дать его разрушить.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября, в аэропорт Махачкалы при приземлении рейса из Тель-Авива ворвалась большая толпа мужчин. Они устроили погромы и поджоги, применяя огнестрельное оружие и взрывчатку. Аэропорт закрыли, вскоре власти Дагестана сообщили, что устроивших беспорядки задержали. Аэропорт Махачкалы возобновил работу 30 октября.

Глава Дагестана Сергей Меликов указал на то, что беспорядки выгодны врагам России, стремящимся накалить обстановку в регионе. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков сообщил, что вечером 30 октября глава государства Владимир Путин очно проведёт совещание, на котором обсудит произошедшее в Махачкале. Представитель Кремля заявил, что инцидент спровоцировали внешние силы.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 30 октября сообщила, что реакция российских правоохранительных органов на события в Махачкале была слаженной и чёткой. Она отметила, что это позволило сорвать попытку провокации, целью которой было посеять смуту в России.