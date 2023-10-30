Москва, 30 октября, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Приволжский федеральный округ в суперфинале пятого сезона конкурса «Лидеры России» будут представлять 46 управленцев. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе АНО «Россия — страна возможностей».

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

«В Нижнем Новгороде завершился окружной финал пятого конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — в Приволжском федеральном округе. Его победителями стали 46 управленцев из 11 регионов. Все они продолжат участие в конкурсе и будут готовиться к суперфиналу, который состоится в феврале 2024 года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в это число вошли: от Кировской области — Илья Савиных; от Нижегородской области — Илья Лагутин, Александр Астахов, Александр Цурганов, Альбина Ахметова, Виктория Тюрникова, Евгений Сердцев, Антон Седов, Анна Устюжанова, Денис Корнутенко, Ирина Полякова и Сергей Демьянов; от Оренбургской области — Артём Воробьёв и Александр Минеев; от Пермского края — Евгений Серков, Андрей Питушкан, Анна Удавенко, Яна Климова и Алексей Ермаков; от Башкортостана — Денис Сабиров, Станислав Морозов, Ильдар Хамитов, Вадим Гумеров и Александр Култаев; от Мордовии — Денис Мезякаев; от Татарстана — Ксения Чеботарёва, Ильнар Ихсанов, Лиана Шакирова, Екатерина Кузьмина и Алексей Мокшин; от Самарской области — Анна Старкова, Дмитрий Станотин, Дарья Игнатенко, Дмитрий Назин, Артём Когдин, Павел Корчагин, Михаил Шустов, Кирилл Саяпин, Юлия Заверткова и Дмитрий Боряков; от Удмуртии — Константин Шашкеев и Денис Дюгуров; от Ульяновской области — Денис Ефремов и Ольга Уханова, а также от Чувашии — Юрий Алексеев и Анна Соболева.

В общей сложности в ПФО на участие в пятом сезоне «Лидеров России» подали заявки более 24 тыс. человек, и около 400 человек из этого числа приняли участие в очных испытаниях.

Как рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, в числе победителей есть как участвовавшие во всех пяти сезонах конкурса управленцы, так и принимавшие в нём участие в первый раз.

«У всех разный опыт и стиль управления, но настоящих лидеров выделяет одно — стремление работать для людей и нашей страны», — сказал он.

Комиссаров уточнил, что победители всех окружных финалов выйдут в суперфинал конкурса, получат грант в размере 1 млн рублей на образование, а также возможность поработать с наставниками из числа ведущих управленцев России.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля стало известно, что на участие в пятом сезоне конкурса «Лидеры России» подали заявки свыше 40 тыс. человек из всех регионов России и из 61 государства. В конкурсе также активно участвуют жители новых российских регионов.

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» проводится автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» с 2018 года. Его основной задачей является поиск наиболее перспективных и талантливых управленцев со всей страны.