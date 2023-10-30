Москва, 30 октября, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Умер бывший ректор Московской консерватории, народный артист России, пианист Тигран Алиханов. Ему было 80 лет.

Максим Блинов/ РИА Новости Народный артист России пианист Тигран Алиханов

Как сообщил источник ИА Регнум, тело музыканта обнаружила его дочь Мария Алиханова, проживающая с ним в квартире на Космодамианской набережной. Прибывшие по вызову полицейские не обнаружили в квартире никаких следов насильственной смерти и констатировали смерть от естественных причин.

Советский и российский пианист Тигран Алиханов родился в семье учёного Абрама Алиханова и солистки Московской филармонии Славы Рошаль в 1943 году в Москве. Обучался на фортепианных факультетах Центральной музыкальной школы при Московской консерватории и непосредственно самой консерватории. В разные периоды был солистом, завкафедрой камерного ансамбля и квартета, педагогом, профессором и ректором Московской консерватории. Давал сольные концерты, выступал с ансамблями и оркестрами в России и зарубежных странах.