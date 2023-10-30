Лондон, 30 октября, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Военнослужащие ВСУ, находящиеся в Запорожской области, жалуются на большие потери от российских дронов, сообщил 29 октября британский журнал The Economist.

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«Украинские потери возросли до тревожного уровня, отчасти из-за работы беспилотников», — рассказал журналистам военнослужащий ВСУ с позывным Левша.

Командир 47-й бригады ВСУ с позывным Хаммер также рассказал, что в российской армии успешно применяют оборудование, которое создаёт вокруг объектов помехи от вражеских дронов. По его словам, на Украине не придумали, как это можно обходить.

Хаммер добавил, что, кроме дронов, российская сторона активно применяет высокоточную артиллерию, планирующие авиабомбы и мины. Также есть случаи, когда украинские объекты уничтожают диверсионные группы, добавил командир.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября командир российской группы БПЛА с позывным Якут рассказал об уничтожении с помощью FPV-дронов бронегруппу ВСУ под Работино в Запорожской области. Противник пытался провести наступление, но российские бойцы уничтожили два танка Leopard и две боевые машины пехоты Bradley.

Военный обозреватель Forbes Дэвид Экс также 29 октября отметил, что украинские подразделения несут большие потери от российских дронов. Применение беспилотников делает опасным перемещение украинской техники за пределами укрытий. Российские бойцы часто используют группу дронов, первый беспилотник может обездвижить танк, а потом его выводят из строя.