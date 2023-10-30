Москва, 30 октября, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Российские правоохранительные органы своими чёткими и соразмерными действиями сорвали попытку осуществить провокацию в аэропорту Махачкалы и посеять в России смуту. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в опубликованном 30 октября заявлении.

Кадр из видео Аэропорт Махачкалы

«Оперативная и недвусмысленная реакция руководства России и слаженные, чёткие и соразмерные действия отечественных правоохранительных органов являются однозначным ответом всем тем, кто надеется посеять смуту и раздор в России», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что беспорядки в Махачкале — это следствие спланированной и осуществлённой извне провокации. Очередная деструктивная акция спровоцирована киевским режимом, действовавшим руками русофобов.

Российский дипломат указала на оперативность заявлений со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского. Его заявления говорят в пользу версии, что украинские спецслужбы попытались осуществить хорошо подготовленную диверсию в Дагестане.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября аэропорт Махачкалы временно закрыли из-за вспыхнувших на его территории беспорядков. Группа агрессивно настроенных людей ворвалась на территорию взлётно-посадочной полосы после приземления в аэропорту пассажирского самолёта из Тель-Авива.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов остановили беспорядки. Прошли массовые задержания, силовики возбудили уголовное дело.

Комментируя беспорядки в Махачкале, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 октября назвал случившееся результатом спровоцированных извне действий, направленных на дестабилизацию в стране.

Со своей стороны глава Дагестана Сергей Меликов 30 октября заявил, что Украина может иметь отношение к организованным в Махачкале беспорядкам. Например, администратор одного из Telegram-каналов, в котором публиковали призывы к так называемому общекавказскому митингу, находится на территории Украины.

Зеленский в ночь на 30 октября прокомментировал беспорядки в Махачкале, обвинив Россию в антисемитизме и в ненависти к другим нациям.