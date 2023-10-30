Луганск, 30 октября, 2023, 15:33 — ИА Регнум. С сентября 2023 года новые регионы России фактически влились в единую систему образования страны. Об этом 30 октября рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Илья Питалев/РИА Новости

«Донецкая и Луганская Народные Республики шли к интеграции в российскую систему образования восемь лет, Запорожская и Херсонская области прошли этот путь намного быстрее. Но фактически с сентября 2022 года все новые российские регионы влились в единую систему образования», — сказал он в интервью «ЛуганскИнформЦентру».

Кравцов уточнил, что одним из важных показателей этого является то, что по итогам прошедшего учебного года около 11 тыс. одиннадцатиклассников из новых регионов попробовали сдать ЕГЭ, несмотря на имеющееся у них право поступить в университет по итогам внутренних вступительных испытаний.

Глава Минпросвещения отметил, что в новых регионах предстоит ещё много сделать, и в первую очередь в сфере инфраструктуры, так как при украинских властях школы в новых регионах России годами, часто с момента постройки, не ремонтировались.

«Но и эту проблему мы постепенно решаем. Только в этом году в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях будет отремонтирована 521 образовательная организация, в том числе 312 школ. Это высокие темпы, и, надеюсь, в следующие годы их удастся сохранить», — отметил он.

Кравцов также назвал настоящими героями учителей из новых регионов России.

«Постоянно говорю о том, что педагоги в новых регионах — настоящие герои. Несмотря на сложную ситуацию, моральное давление, угрозы со стороны киевского режима, они достойно выполняют свой профессиональный долг — учат и воспитывают детей!» — сказал он.

Министр уточнил, что в данный момент в образовательных учреждениях Запорожской и Херсонской областей, а также ЛНР и ДНР работают свыше 46 тысяч педагогических работников.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 октября Кравцов заявил, что в процессе перехода к российским стандартам образования в новых регионах была проделана огромная работа. Он уточнил, что в ходе неё были приведены в соответствие программы, учебные планы, также представители новых регионов принимают участие в чемпионатном движении.