Симферополь, 30 октября, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Национализированную квартиру семьи лидера украинской власти Владимира Зеленского в Ливадии на юге Крыма продали на аукционе за 44,3 млн рублей. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба министерства имущественных и земельных отношений республики.

Макс Ветров/РИА Новости Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится Владимира Зеленского

«Квартира, расположенная в Ялте, продана на аукционе за 44 млн 356 тыс. рублей. На аукционе было два участника», — рассказали в службе «РИА Новости».

Начальной ценой недвижимости были 24,6 млн рублей, её площадь — 119,5 кв. м. Юридически владелицей квартиры была супруга киевского лидера Елена Зеленская. Торги состоялись в электронной форме, организатором выступила Распорядительная дирекция имущества Крыма.

Как сообщало ИА Регнум, квартиру Зеленских выставили на торги 7 октября, шаг аукциона составил 1,23 млн рублей. Заявки принимались до 26 октября, с внесением задатка 50% от начальной цены. Как заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов, она стала самым востребованным объектом крымской недвижимости, выставленным на торги. Он отметил, что начальную стоимость определили, исходя из данных независимой оценки и требований российского законодательства. Местные власти также запланировали продать имущество украинских олигархов до конца года.