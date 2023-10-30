Киев, 30 октября, 2023, 15:13 — ИА Регнум. На Украине запланировали провести «смарт-мобилизацию». Как заявил 30 октября вице-премьер — министр цифровой трансформации страны Михаил Фёдоров, она может пройти в течение одного-двух ближайших месяцев и подразумевает самостоятельный выбор гражданином воинской специальности, по которой он готов служить.

Edgar GutiÃ©rrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Работаем над пилотом. Это даже не о мобилизации, человек сам себе выбирает специальность, на которую он хочет мобилизоваться, и не по принуждению, а самостоятельно», — рассказал он агентству «РБК-Украина».

По утверждению Фёдорова, после выбора специализации украинцы пройдут соответствующее обучение. Вице-премьер отметил, что в списке «будут все должности».

Как передавало ИА Регнум 17 августа, на Украине допустили проведение всеобщей мобилизации. Депутат Рады Егор Чернев отметил, что это может произойти, если возникнет угроза потери государственности страны, а глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут отметил, что Украине придётся провести мобилизацию ещё сотен тысяч людей из-за ротации военных.

Позднее, 23 августа, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что военное командование Украины обратилось к нему с просьбой об усилении мобилизации. После этого замглавы Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха сообщил, что эта мера коснётся его региона. По словам Семенухи, усиление необходимо, чтобы выполнить поставленные руководством страны планы, и для него создадут специальные мобилизационные комиссии.

В начале сентября стало известно, что более 180 тыс. украинцев старше 30 лет, получающих второе и последующее высшее образование, собираются лишить права на отсрочку от мобилизации. Авторы законопроекта не скрывали, что он направлен на увеличение мобилизационных возможностей украинских войск.

В беседе с ИА Регнум военный эксперт Михаил Онуфриенко выразил мнение, что Зеленский необоснованно считает, что Запад начнёт массово выдавать ему украинских эмигрантов, которые скрылись от мобилизации в ВСУ. Как он напомнил, согласно экспертным данным, страны с нормальной экономикой способны без видимого ущерба призвать в армию 7% от общей численности населения, поэтому в Киеве хотят депортировать уехавших обратно на Украину. Ранее, 22 октября стало известно, что в Киеве начали проверять и ставить на воинский учёт женщин с медицинским и фармацевтическим образованием.

На следующий день командир роты ВСУ Владислав Шевчук заявил, что армия ощущает острую нехватку военных, поэтому мобилизация должна стать более массовой и жёсткой. После этого член комитета Рады Украины по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин отметил, что призыв в ВСУ необходимо усилить из-за больших потерь на фронте, чтобы сформировать новые бригады и соединения.