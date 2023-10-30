Геническ, Херсонская область, 30 октября, 2023, 15:17 — ИА Регнум. В процессе перехода к российским стандартам образования в новых регионах была проделана огромная работа. Об этом 30 октября рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Таисия Воронцова/РИА Новости

Как отметил в интервью «ЛуганскИнформЦентру» Кравцов, у новых регионов России имеется значительный экономический потенциал. Ввиду этого ведомство запустило процесс перезагрузки системы среднего профессионального образования (СПО), призванный закрыть кадровые потребности местных предприятий, внедрить инновационные технологии и в результате вывести экономику на новый уровень.

«Проделана огромная работа по обеспечению перехода на российские образовательные стандарты: приведены в соответствие программы, учебные планы, представители новых регионов участвуют в чемпионатном движении (Чемпионат высоких технологий, «Абилимпикс», «Профессионалы»), а также во Всероссийском конкурсе «Мастер года», — сказал он.

Кравцов уточнил, что драйвером трансформации СПО в России стал федеральный проект «Профессионалитет» и 1 сентября открыли два образовательных кластера «Профессионалитета» в ДНР. Один из них был открыт на базе Шахтерского педагогического колледжа — для подготовки педагогов для образовательных учреждений региона, а второй — на базе Донецкого политехнического колледжа. В нём готовят кадры для предприятий, которые работают в сфере информационно-коммуникационных технологий. Он уточнил, что в этой программе участвуют 26 работодателей из ДНР.

«Более 600 первокурсников уже приступили к обучению по таким востребованным программам, как дошкольное образование, преподавание в начальных классах, педагогика дополнительного образования, специальное дошкольное образование, компьютерные системы и комплексы, сетевое и системное администрирование, информационные системы и программирование, монтажник связи», — указал глава Минпросвещения.

Он добавил, что в 2024 году начнут работать ещё три кластера: два по отрасли сферы услуг в ДНР и ЛНР и еще один по направлению коммуникационных технологий в ЛНР.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября Кравцов заявил, что законопроект, который регулирует вопросы использования смартфонов на уроках, не предполагает введения запрета на их использование в школах. Он уточнил, что на уроках использовать смартфоны можно будет только с разрешения учителя. Глава Минпросвещения отметил, что с помощью этого вопроса происходит выравнивание прав и обязанностей всех участников образовательного процесса.