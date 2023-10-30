Москва, 30 октября, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Российская команда Team Spirit победила в финале самого престижного турнира по Dota 2 The International 2023. В последней серии матчей киберспортивный коллектив разгромил соперников из Gaimin Gladiators со счетом 3:0.

Кадр из видео «Team Spirit»

За победу «спириты» получили $1,4 млн. Общий призовой фонд турнира составил $3,1 млн.

Team Spirit повторили достижение в гранд-финале The International уже во второй раз. Ранее они стали чемпионами в 2021 году. Таким образом российский коллектив стал второй командой, которой удалось победить на The International дважды. До этого таким достижением могли похвастаться киберспортсмены из команды OG (2018, 2019).

За Team Spirit выступают трое россиян: Магомед «Collapse» Халилов, Денис «Larl» Сигитов, Ярослав «Miposhka» Найдёнов и двое украинцев: Илья «Yatoro» Мулярчук и Мирослав «Mira» Колпаков.

29 октября ИА Регнум сообщало, что сборная России победила со счетом 2:0 команду Белоруссии в финале Открытых киберспортивных студенческих игр по дисциплине Counter Strike: Global Offensive (CS: GO). В соревнованиях принимали участие спортсмены из восьми стран: России, Белоруссии, Египта, Ирана, Казахстана, Киргизии, Сербии и Таджикистана. Общий призовой фонд турнира — 2,5 млн рублей.