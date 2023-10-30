Париж, 30 октября, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Посольство России во Франции сообщило, что с ним не связывалось французское МВД по вопросу депортации 39 граждан России, которых подозревают в приверженности к радикальному исламу. Российские дипломаты добавили, что пока данная тема обсуждается только во французском информпространстве.

Владимир Сергеев/РИА Новости

«Данная тема пока что муссируется только французами в их информационном пространстве. Что касается посольства, на нас МВД Франции в официальном порядке не выходило», — приводит заявление дипломатов «РИА Новости».

Ранее, 30 октября, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что власти начнут процедуру депортации почти четырех десятков граждан России. Как отметил Дарманен, 39 россиян подозревают в приверженности радикальному исламу и за ними уже установили тщательный контроль.

Глава МВД Франции добавил, что российским властям якобы направили список граждан и ждут его согласования.

Как сообщало ИА Регнум, французские власти заявляли о росте числа угроз на фоне обострения палестино-израильского конфликта. В середине октября на севере Франции, в городе Аррасе, неизвестный с холодным оружием атаковал школу. Он убил учителя и ранил несколько человек. После этого президент Франции Эммануэль Макрон попросил определить уровень террористической угрозы и проверить всех радикалов, внесённых в список опасных лиц. По данным местной полиции, нападавший был родом из РФ.

В тот же день в посольстве России во Франции рассказали, что напавший на школу и убивший учителя литературы переехал в эту страну в возрасте пяти лет и с тех пор проживал там. Поэтому, как подчеркнули дипломаты, «совершенно очевидно, что его радикализация происходила не в России».