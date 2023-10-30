Москва, 30 октября, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки нанесли удары по пунктам управления четырёх бригад украинской армии в Харьковской и Николаевской областях, а также в ДНР. Об этом 30 октября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Военный уточнил, что российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники украинских войск в 128-ми районах.

«В районах населённых пунктов Степовая Новоселовка Харьковской области, Серебрянка Донецкой Народной Республики и Лепетиха Николаевской области поражены пункты управления 43-й, 67-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты и 31-й бригады оперативного назначения», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 октября Конашенков заявил, что российская армия уничтожила арсенал авиационных средств поражения украинских войск на территории Черкасской области. Военный добавил, что силы ПВО за сутки перехватили две ракеты РСЗ HIMARS и уничтожили 39 дронов ВСУ.

Ранее в этот же день официальный представитель Минобороны рассказал, что ВСУ за сутки потеряли до 160 военнослужащих на краснолиманском и купянском направлениях. Он добавил, что также российские войска уничтожили на этих направлениях два танка, три БМП, два пикапа и два автомобиля украинской армии.