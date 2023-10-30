Москва, 30 октября, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили арсенал авиационных средств поражения ВСУ в Черкасской области. Об этом на брифинге 30 октября сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Никольский/РИА Новости Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» ВКС России

«В районе населённого пункта Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал авиационных средств поражения ВСУ», — заявил военный.

Помимо этого, возле населённых пунктов в Харьковской и Николаевской областях, а также в Донецкой Народной Республике российские военные ликвидировали пункты управления 43-й, 67-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты и 31-й бригады оперативного назначения ВСУ, добавили в Минобороны.

Вместе с тем ВС России отразили в течение суток девять атак ВСУ на купянском направлении. В частности, авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы отразили нападения штурмовиков нескольких украинских бригад ВСУ в районах Синьковки и Тимковки.

Как передавало ИА Регнум 7 октября, российские военные также ударили по складам авиационных боеприпасов ВВС Украины в районе Дубиевки и в районе Огурцова в Харьковской области. Перед этим, 23 сентября, украинские военные лишились двух складов с боеприпасами в ДНР в Елизаветовке и Константиновке. Российские военные также ликвидировали украинские миномётные расчёты в районах Старомайорского, Угледара и Владимировки.