Москва, 30 октября, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки до 160 военных на краснолиманском и купянском направлениях, сообщил на брифинге 30 октября официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Суточные потери ВСУ составили до 70-ти военнослужащих и три пикапа», — заявил Конашенков, говоря о краснолиманском направлении.

Российские военные отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Григоровка и Кирово в Донецкой Народной Республике (ДНР).

На купянском направлении потери украинской армии за сутки составили до 90 военнослужащих, а также два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля. Вооружённые силы России на этом направлении отразили девять атак штурмовых групп 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Тимковка в Харьковской области.

Как 30 октября сообщало ИА Регнум, российские военные за сутки нанесли удары по пунктам управления четырёх бригад ВСУ в Харьковской и Николаевской областях, а также в ДНР. В общей сложности авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники украинских войск в 128-ми районах.

В Минобороны сообщили 30 октября, что российские военные ликвидировали арсенал авиационных средств поражения ВСУ в Черкасской области.

Выступая 30 октября на 10-м Сяншаньском форуме в Пекине, глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что с 4 июня 2023 года ВСУ потеряли свыше 90 тысяч военных убитыми и ранеными, но поставленные цели так и не были достигнуты.