Вашингтон, 30 октября, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Ирвин Эффей Джонсон младший, более известный просто как Мэджик Джонсон, стал четвёртым в истории спортсменом-миллиардером. Об этом 30 октября сообщило издание Forbes.

Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Мэджик Джонсон

Спортсмен пополнил список, в котором до него уже оказались многократные чемпионы НБА Майкл Джордан и Леброн Джеймс, а также титулованный гольфист Тайгер Вудс.

Состояние Джонсона сложилось из заработанных им за время спортивной карьеры средств и обладания долями в нескольких клубах Национальной футбольной лиги (НФЛ), Главной футбольной лиги (MLS), Главной лиги бейсбола (МЛБ) и Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Как сообщило Forbes, Джонсон заработал так $1,2 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого высокооплачиваемого спортсмена 2023 года по версии Forbes. Он возглавил список впервые с 2017 года. Рекордный доход футболиста за год составил $136 млн, 46 из которых он заработал только за спортивные достижения. Вслед за Роналду в рейтинге расположились его коллеги аргентинец Лионель Месси ($130 млн) и француз Килиан Мбаппе ($120 млн).