Амстердам, 30 октября, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Учёные из Лейденского университета в Нидерландах выяснили, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает влияния на организм. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале PLOS One.

Global Look Press

Специалисты в течение 32 лет наблюдали за здоровьем 2923 мужчин в возрасте 63 лет и старше, которые регулярно пили кофе или чай с добавлением разного количества сахара.

«За 32 года наблюдения умер 2581 участник (88,3%), 1677 в группе без сахара (87,5%) против 904 в группе с сахаром (89,9%)», — следует из результатов исследования.

До начала наблюдений и после учёные провели обширное обследование здоровья испытуемых. Также они учитывали причины смерти участников. В результате те, кто пил чай и кофе с подсластителем, повышали коэффициент риска ранней смерти лишь на единицу, чем те, кто сахар не употреблял.

При этом учёные пришли к выводу, что безопасная доза сахара в чае или кофе не должна превышать пяти граммов.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова назвала сахар наихудшим продуктом для здоровья сосудов. Она призвала ограничить употребление продуктов питания, вредящих здоровью сосудов. Врач уточнила, что особенно опасны в этом смысле сладкие газированные напитки, в состав которых помимо сахара входят опасные красители.

Доктор медицинских наук Александр Мясников 24 сентября заявил, что развитию аневризмы, в свою очередь, могут способствовать мясо, колбасные изделия, субпродукты, чипсы и сладкая газировка.