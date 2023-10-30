Берлин, 30 октября, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Война в Европе весьма возможна, Германия должна быть к ней готова, заявил министр обороны страны Борис Писториус на телеканале ZDF.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нам нужно опять привыкать к мысли, что угроза войны в Европе могла бы возникнуть», — сказал Писториус.

Глава оборонного ведомства добавил, что Германия должна приготовиться и быть как обороноспособной, так и боеспособной.

Также он заявил, что ведомство не может сильно ускорить работу в освоении средств оборонного фонда. В ответ на вопрос, почему средства в размере €100 млрд министерство тратит слишком медленно, Писториус заявил, что производство и поставки вооружений требуют времени. Поэтому к концу года ведомство освоит примерно две трети от общего объёма — €100 млрд.

Он добавил, что за 19 месяцев невозможно резко поправить ситуацию и быстро вывести на новый уровень те направления, которые получали мало финансирования за последнее 30-летие.

Бывший депутат германского парламента Вальдемар Гердт 30 октября в интервью ИА Регнум назвал слова Писториуса о войне в Европе попыткой отвлечь внимание жителей Германии от провалов, допущенных властями страны.

Как отметил Гердт, власти Германии специально создают образ внешнего врага, чтобы спрос с них за просчёты внутри страны был меньше. Писториус делает заявления в духе всего правительства Олафа Шольца, которое разоряет свой народ, разрушает экономику, в том числе поставками на Украину.

Гердт назвал заявление Писториуса, пытающегося переключить внимание с настоящих проблем на борьбу с мнимым внешним врагом, «дешёвым трюком». Он добавил, что у Германии сейчас почти нет армии, ведь её систематически разрушали последние 30 лет.

Истинная угроза для мира сегодня — НАТО, отметил Гердт. Германии, действительно, необходимо готовиться к защите, например, со стороны Польши.