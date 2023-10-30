* Oxxxymiron — запрещённая в России организация

Москва, 30 октября, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Друга Oxxxymiron (Мирон Фёдоров, признан в РФ иноагентом), рэпера Mc FaT Lee (Георгий Табатадзе) задержали после драки с охранниками московского люксового отеля. Для задержания Табатадзе и его друзей вызвали ОМОН, который доставил всех в отделение полиции. В ходе конфликта один из друзей Табатадзе угрожал сотрудникам заведения ножом. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Евгения Новоженина/РИА Новости Oxxxymiron (Мирон Фёдоров, признан в РФ иноагентом)

15 октября в полицию обратился 30-летний сотрудник частного охранного предприятия, которое обслуживает отель «Марриотт Ройал Аврора» на улице Петровка в центре Москвы. Он рассказал оперативникам, что около 15:00 в лобби гостиницы вошли четверо мужчин, которые расположились в холле первого этажа и стали распивать алкоголь, который принесли с собой. Мужчины вели себя шумно, ругались матом и своим поведением нарушали спокойствие посетителей. Сотрудники охраны подошли к ним и попросили вести себя потише. Но гости отреагировали агрессией.

«В ответ все четверо стали нецензурно выражаться, оскорблять, один из граждан вскочил с дивана и ударил одного из сотрудников охраны по лицу, подключились и остальные неизвестные, завязалась драка. В какой-то момент один из нападавших граждан достал из кармана нож, пошел к одному из охранников с криком: «Я тебя завалю сейчас, убью». При этом замахнулся и пытался ударить его ножом в шею. В отеле данные лица не проживали и не были зарегистрированы», — рассказал собеседник агентства.

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Сотрудник охраны сумел защититься от ударов и серьёзно не пострадал. Прибывшие на место сотрудники ОМОН задержали дебоширов. Одним из них оказался 35-летний Георгий Табатадзе — рэпер и, по данным СМИ, близкий друг Oxxxymiron. Полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения из лобби отеля. Благодаря им оперативники смогли установить, что бросился на охранника с ножом 32-летний Антон Овитин. К нему применена мера пресечения в виде обязательства о явке. Нож изъяли и направили на экспертизу.

«Согласно справке об исследовании, складной нож изготовлен промышленным способом, является ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Охранник гостиницы утверждает, что если бы он не защищался, то данный гражданин нанес бы ранения в область шеи и грудной клетки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавил собеседник агентства.

Сам Георгий Табатадзе как-то комментировать ситуацию отказался.

«Я бы не хотел об этом говорить», — сказал рэпер журналистам ИА Регнум.

Табатадзе Георгий Михайлович родился 5 сентября 1988 года. Он известен под псевдонимом Mc FaT Lee, позиционирует себя как «патриот Battle-рэпа». Татабадзе на протяжении многих лет сопровождал Мирона на всех выступлениях. В соцсетях Георгия и Oxxxymiron много совместных фотографий с выступлений, отдыха и из студии, где рэперы вместе работали. Табатадзе остался в России после отъезда Oxxxymiron за границу.