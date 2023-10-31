Москва, 31 октября, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Российский бизнес в 2023 году нарастил объёмы экспорта и сумел выйти на новые рынки, несмотря на все ограничения. Экспорт несырьевой неэнергетической продукции за 9 месяцев превысил 990 млрд рублей — это на 85% больше показателей 2022 года. Только в Китай за январь–август 2023 года объем поставок российской сельхозпродукции вырос почти в два раза.

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Выйти на международные рынки отечественным производителям, в том числе и небольшим, становится проще благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». При условии его продления до 2030 года и корректировки по направлениям и территориям поддержка предпринимателей может быть ещё эффективнее, считают участники форума «Сделано в России». В обсуждении архитектуры обновленного нацпроекта принял участие широкий круг экспертов, представителей бизнеса и логистической отрасли.

Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина представила предварительные результаты исследования Российского экспортного центра (РЭЦ) и Минпромторга. В том числе речь пошла о наиболее важных мерах поддержки при выходе на зарубежные рынки.

«Бизнес нуждается в увеличении плотности присутствия за рубежом, в организации логистических коридоров на новые рынки, в субсидировании перевозок и строительства коммерческой и бытовой инфраструктуры, а также в финансировании апробационных проектов. Зачастую компании не могут вывезти весь товар или всю партию на продажу в ту или иную страну — для них важно сначала опробовать, как товар заходит, как он воспринимается зарубежной аудиторией. В этом может помочь механизм субсидирования поставки пробных партий на новые рынки», — отметила София Малявина.

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Со стороны бизнеса дискуссию открыл генеральный директор металлургического холдинга «Новосталь-М» Никита Рыбленков. Крупнейший в России экспортер строительной стали взял на себя риски первооткрывателя и вошел на рынки Западной Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона, которые до него не осваивали конкуренты. Рыбленков отметил, что именно сейчас бизнес формирует задел на будущее.

«Чтобы через 20 лет российская продукция по всему миру хорошо продавалась, была конкурентоспособной и помогала развивать российскую экономику, нужно начинать уже сегодня», — подчеркнул он.

Рыбленков отметил открытость федеральных органов власти, а среди необходимых мер назвал, в частности, поддержку по выходу на определенные территории.

«Ранее на многие дружественные страны (Южная Америка, Африка, Азия) промышленный сектор выходил через трейдеров с иностранным финансированием. Сегодня мы самостоятельно ведём работу до конечного клиента. Это огромная нагрузка на оборотный капитал. Возможно, и мы сегодня видим готовность, это будет доработано в следующем году в виде географических приоритетов, когда определенная мера господдержки либо в большем объеме, либо в целом существует конкретно для определенных территорий», — сказал Рыбленков.

О необходимости развития новых альтернативных маршрутов и способах доставки экспортной продукции заявил старший вице-президент группы агропредприятий «Ресурс» Дмитрий Антонов.

«Мы должны развивать собственную транспортно-логистическую инфраструктуру, «зеленые коридоры», формировать систему совершения финансовых транзакций, систему страхования, форматы присутствия и продвижения в зарубежных странах, а также реализовывать совместные проекты с дружественными государствами», — подчеркнул бизнесмен.

Компания «Ресурс» одной из первых получила право на поставки халяльной продукции в страны Ближнего Востока. Всего же география её поставок охватывает 60 стран мира. Только в 2022 году «Ресурс» экспортировал 144 тысячи тонн мяса птицы, заняв по объему производства 20-е место в мире и 5-е место в Европе по версии одного из ведущих мировых отраслевых журналов Poultry International. По оценке Дмитрия Антонова, достичь таких высоких результатов во многом удалось благодаря реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

«Совместно с Минсельхозом России, Россельхознадзором, РЭЦ, Деловой Россией, Агроэкспортом, бизнес-объединениями проделана масштабная работа по открытию рынков присутствия российской сельхозпродукции, согласованию требований на поставки, по разработке мер господдержки экспорта продукции АПК. Мы активно участвуем в мероприятиях по поддержке и продвижению экспорта: бизнес-миссиях, выставках, взаимодействуем с сельхоз-атташе и торгпредами, пользуемся обзорами и аналитикой Агроэкспорта, «Единым окном» РЭЦ», — рассказал Антонов.

По мнению директора крупнейшей в России транспортно-логистической компании «Дальрефтранс» (FESCO) Андрея Гречкина, ключевым фактором для успешного экспорта является логистика, а трендом последних двух лет — геоэкспансия.

«В этой связи важно очень плотно работать в связке с российскими экспортерами — в этом плане очень показательно взаимодействие с Агроэкспортом Минсельхоза. Выездные бизнес-миссии помогают выявить интерес на новых слабо освоенных рынках, понять юридические и логистические нюансы выхода на них, получить живую обратную связь от потенциальных новых партнеров России», — сказал Андрей Гречкин.

Подводя итоги сессии, участники призвали продлить нацпроект «Международная кооперация и экспорт» и предложили механизмы стимулирования производителей. В перечень таких мер вошли сохранение и увеличение лимитов финансирования, льготные кредиты, разработка финансовых документов для АПК, снижение рисков, развитие каналов электронной торговли, создание индустриальных зон в дружественных странах, активное продвижение российских производителей, субсидии на экспортную логистику и сертификацию.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают господдержку при выходе на международные рынки. В том числе производители и поставщики могут обратиться в региональные Центры поддержки экспорта и Торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка.

Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции. Проконсультировать российских экспортеров по актуальным запросам стран-импортеров готовы в российских торгпредствах и Минпромторге России.