Махачкала, 30 октября, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Следователи допрашивают участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в рамках расследования уголовного дела. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

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Ранее глава СК Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание, в ходе которого заслушал доклад о первоначальных действиях следователей в ходе расследования уголовного дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы.

По итогам проведённого совещания Бастрыкин передал уголовное дело в Главное следственное управление СК для проведения полного, объективного и тщательного расследования.

«В рамках уголовного дела допрашиваются участники массовых беспорядков. По месту жительства лиц, причастных к организации и исполнению преступления, проводятся обыски. С участием следователей-криминалистов проведен осмотр места происшествия, зафиксированы повреждения имущества, изъяты записи с камер видеонаблюдения», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что следователи дадут правовую оценку всем причастным к произошедшему.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал спровоцированными извне беспорядки в аэропорту Махачкалы. Представитель Кремля уточнил, что людей легко спровоцировать на фоне появления в СМИ кадров с происходящим в сектора Газа.

В аэропорту Махачкалы 29 октября после приземления самолёта из Тель-Авива группа местных жителей прорвалась на взлётно-посадочную полосу в поисках прибывших израильтян. Беспорядки также развернулись и на территории самого аэропорта. После этого воздушную гавань временно закрыли, туда прибыли правоохранители.

По факту беспорядков в аэропорту в Дагестане возбудили уголовное дело. Как заявили в МВД, беспорядки сопровождались погромами, подстрекателей к разжиганию межнациональной розни привлекут к уголовной ответственности.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов 30 октября заявил, что беспорядками в аэропорту Махачкалы оперировали с территории Украины. Он также назвал произошедшее цинизмом и предательством.