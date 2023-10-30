Вашингтон, 30 октября, 2023, 13:56 — ИА Регнум. В правительстве Канады обсуждают вопрос о рассекречивании списка нацистских военных преступников, скрывшихся в стране от наказания, сообщила 29 октября газета The New York Times (NYT).

Кадр из видео Ярослав Хунка

По данным журналистов, в списке, который могут обнародовать, находятся 883 человека, бежавших в Канаду после завершения Второй мировой войны. Это касается второй части доклада о находящихся в стране военных преступниках, который подготовили в 1986 году. Тогда опубликовали только первую часть, а вторую — засекретили.

Депутат канадского парламента от Либеральной партии Энтони Хаусфэтер заявил журналистам, что в правительстве начали обсуждать этот вопрос до скандала с украинским пособником нацистов Ярославом Хункой (укр. Гунько), но теперь давление на власти выросло. Хаусфэтер подчеркнул, что выступает за обнародование информации о военных преступниках.

Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября на заседание парламента Канады по случаю визита главы украинских властей Владимира Зеленского пригласили Хунку, служившего в годы Второй мировой войны в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галичина». Все, кто был на заседании, в том числе канадский премьер-министр Джастин Трюдо, стоя аплодировали нацисту.

Из-за этого в Канаде разразился скандал. Спикер парламента Энтони Рот 26 сентября ушёл в отставку. Трюдо 28 сентября сообщил, что отправил по дипломатическим каналам извинения Зеленскому и жителям Украины за инцидент в парламенте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что Зеленский также аплодировал в парламенте, когда там восхваляли фашистов. Официальный представитель Кремля отметил, что это очередной раз подтверждает пристрастие Киева к нацистской идеологии.

26 октября стало известно, что МВД России объявило Хунку в розыск.