Сеул, 30 октября, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Трое россиян, покинувших страну в 2022 году, чтобы избежать мобилизации, более года живут в аэропорту Инчхон в Южной Корее, потому что не могут получить в стране убежище. Как 30 октября сообщило агентство Yonhap, комиссия по правам человека рекомендовала улучшить условия их проживания.

Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В частности, по мнению правозащитников, им необходимо «гуманитарное содействие» и увеличение свободного пространства в зоне вылета, питания и общих условий проживания, так как их долгое пребывание в аэропорту может унизить их человеческое достоинство.

Заявление на предоставление убежища россияне подали после прибытия в аэропорт, но им отказали, так как уклонение от военной обязанности нельзя расценить как основание для статуса беженца. Мужчины подали жалобу, и суд постановил отменить решение в отношении двоих из них. В то же время официальные органы не имеют информации о сложившейся ситуации.

«Ни сами заявители, ни корейские полномочные органы к нам по данному вопросу не обращались», — заявили ТАСС в российском посольстве в Сеуле.

Об аналогичной ситуации ИА Регнум сообщало в январе, когда стало известно, что пятеро россиян разных возрастов, покинувших родину, застряли в аэропорту Сеула. Так, 23-летний студент сначала отправился в Монголию, потом на Филиппины, затем прибыл в Сеул. В схожей ситуации оказались 30-летний житель Красноярска, 31-летний житель Нальчика и ещё двое россиян.

Частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября 2022 года. Министр обороны Сергей Шойгу тогда сказал, что планируется призвать для участия в специальной военной операции на Украине 300 тыс. человек. Как заявил президент России Владимир Путин, стране не оставили выбора, и никак, кроме военной операции, защититься от националистической хунты на Украине невозможно.