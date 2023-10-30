Москва, 30 октября, 2023, 13:01 — ИА Регнум. На данный момент никаких предложений российской стороне о проведении мирных переговоров по Украине не поступало, однако на Западе постепенно появляется дискуссия по этому вопросу. Об этом 30 октября заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

Таким образом Песков прокомментировал предложения американского экономиста Джеффри Сакса о необходимости вернуться к предложениям президента России Владимира Путина в сфере безопасности.

«Другого варианта сейчас не существует, никаких других предложений сейчас не существует, это точка зрения этого экономиста, не более того», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что такого рода рассуждения сейчас, особенно в мейнстриме Запада, встречаются достаточно редко.

«Тем не менее какая-то дискуссия всё равно постепенно разгорается», — добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября Сакс назвал четыре условия для достижения Россией и США соглашения по разрешению украинского конфликта. По его словам, для этого Вашингтону нужно оказаться от расширения НАТО на восток, признать новые регионы России, дать Киеву гарантии безопасности, а также возобновить все торговые и культурные связи Запада с Москвой.

Ранее в этот же день министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская сторона в случае создания необходимых условий сохраняет готовность к диалогу по постконфликтному урегулированию кризиса на Украине и дальнейшему сосуществованию с Западом. Он также отметил важность обеспечения равноправных отношений между всеми ядерными державами — постоянными членами Совбеза ООН.

Президент России Владимир Путин 18 октября похвалил Киев, который начал задумываться о переговорах, однако подчеркнул, что этого недостаточно. Президент отметил, что если украинские власти хотят реального переговорного процесса, то им нужно делать это не какими-то театральными жестами, а в первую очередь — отменить декрет, который запрещает вести переговоры.

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал в октябре 2022 года указ о невозможности переговоров с Путиным. С весны 2022 года Киев всячески противится возможности проведения мирных переговоров с Москвой.