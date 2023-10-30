Москва, 30 октября, 2023, 13:06 — ИА Регнум. В Кремле согласны с заявлением министра обороны России Сергеем Шойгу, что политика Запада по обострению конфликта с Москвой несёт угрозу военного столкновения ядерных держав с последующими катастрофическими последствиями, сообщил 30 октября журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

MFA Russia/Global Look Press Сергей Шойгу

«Мы также абсолютно солидарны со словами министра обороны», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, Шойгу, выступая 30 октября на Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине заявил, что Запад принял концепцию, предусматривающую неделимость безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона, для обоснования размещения в Азии сил НАТО. Министр отметил, что подобная политика кратно увеличивает стратегические риски, так как ведёт к сталкиванию интересов стран, обладающих ядерным оружием.

Президент России Владимир Путин 5 октября 2023 года на заседании дискуссионного клуба «Валдай» напомнил, что российская ядерная доктрина предусматривает два основания для применения ядерного оружия. Россия может применить его в качестве встречного удара или при угрозе существования своей государственности, пояснил глава государства.