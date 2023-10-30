Киев, 30 октября, 2023, 13:36 — ИА Регнум. На поставку в ВСУ каких-либо других истребителей, кроме F-16, украинской стороне рассчитывать не следует, заявил представитель командования ВВС Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада».

U. S. Air Force Истребитель F-16

Он отметил, что есть более современные самолёты, чем американские F-16, упомянув при этом шведский Gripen.

«Но, исходя из реалий, мы хотим как можно быстрее получить эту технику. А быстрее, чем F-16, мы не получим, наверное, уже ничего другого», — заявил Игнат.

Игнат 16 августа заявил, что ВСУ в этом году не получат F-16. Он добавил, что в украинской армии очень ждут поставок американских истребителей как важной составляющей противовоздушной обороны.

Спикер Пентагона Джон Кирби 23 июня заявил, что в конгресс США внесли законопроект о подготовке обучения украинских лётчиков и членов экипажей на F-16. Через два месяца Нидерланды и Дания объявили, что отправят на Украину 19 F-16, причём шесть — в течение текущего года.

Глава Пентагона Ллойд Остин 11 октября заявил, что ВВС Украины смогут начать применять F-16 не раньше будущей весны, поскольку пилотов нужно долго готовить к полётам.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 16 октября заявил, что в преддверии возможных поставок Украине F-16 Россия приняла меры по укреплению западных рубежей. Он отметил, поступление истребителей на Украину ожидается уже в 2024 году.