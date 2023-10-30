Москва, 30 октября, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Социальная сеть «Одноклассники» полностью обновила сервис «Увлечения», сообщили 30 октября в пресс-службе компании.

Логотип соцсети «Одноклассники»

«Стало ещё удобнее искать интересные посты на тему хобби, общаться с единомышленниками, задавать вопросы экспертам и делиться своими знаниями с пользователями», — говорится в сообщении.

В компании также заявили, что улучшили навигацию, добавили фильтры и обновили каталог публикаций.

«Увлечения» теперь также стали доступны неавторизованным пользователям. Понравившиеся публикации можно отправить друзьям, которые ещё не зарегистрированы в этой соцсети. Они смогут просматривать темы, но не смогут оставить реакцию или комментарий. Перейти в сервис можно из ленты новостей.

В сервисе «Увлечения» появились новые разделы «Вопросы и ответы» и «База знаний». В первом разделе пользователи смогут попросить совета по любой теме или поделиться собственным опытом. Во втором разделе каждый сможет найти нужную информацию по ключевым вопросам, связанным с хобби. Там появятся статьи и видео из разных сфер, отобранные редакцией.

Как сообщало ИА Регнум, в июле основатель Telegram Павел Дуров заявил о внедрении функции сториз. Позднее он сообщил о бесплатных сториз для всех пользователей. Дуров отметил, что следующим шагом для платформы станет выход за рамки простого обмена сообщениями.

Мессенджер WhatsApp (принадлежит запрещённой в России организации Meta) 19 октября разрешил пользователям создавать одновременно два аккаунта на одном устройстве. В компании пояснили, что для использования второго аккаунта нужно задействовать дополнительный номер телефона или SIM-карту. При этом каждый профиль можно настроить отдельно.