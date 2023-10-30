Ереван, 30 октября, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте на слушаниях по бюджету на 2024 год заявил, что Ереван и Баку согласовали три принципа для достижения мирного договора с Азербайджаном. Его слова привёл ТАСС.

Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Первый принцип — это признание территориальной целостности. По словам Пашиняна, исходить следует из того, что территория Армении составляет 29,8 тысячи квадратных километров, а Азербайджана — 86,6 тысячи квадратных километров.

В качестве второго принципа Пашинян сослался на Алма-Атинскую декларацию 1991 года, которая, по его мнению, должна стать основой для делимитации и демаркации государственной границы.

Третий принцип должен базироваться на открытии всех региональных коммуникаций, основывающихся на взаимном уважении суверенитета, юрисдикции и законодательств Армении и Азербайджана.

«И, если стороны будут соблюдать эти принципы, подписание мирного договора станет реальным», — резюмировал Пашинян.

Как сообщало ИА Регнум, осенью 2022 года Пашинян на основе Алма-Атинской декларации 1991-го года признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. В начале октября этого года Пашинян во время саммита Европейского политического сообщества в Гранаде также подписал декларацию о признании Нагорного Карабаха территорией Азербайджана.

При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался ехать на встречу в Гранаду. Ожидалось, что в саммите на высшем уровне примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Европейского совета Шарль Мишель. В результате саммит прошёл без Алиева.

В сентябре 2023 года Баку объявил о проведении в непризнанной Нагорно-Карабахской республике «антитеррористических мероприятий локального характера», направленных на восстановление конституционного строя, и начал боевые действия. Через сутки при посредничестве российских миротворцев стороны договорились о прекращении огня.

После этого в течение нескольких дней более 100 тысяч армян, населявших Нагорный Карабах покинули непризнанную республику. Глава НКР Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.