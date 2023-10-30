Киев, 30 октября, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев заявил, что ему удобно говорить по-русски, сообщило издание Tribuna.

Aleksandr Osipov Александр Алиев

«Я могу разговаривать на украинском языке, но я не хочу», — сказал футболист.

Алиев также добавил, что не хочет, чтобы над ним смеялись, когда он будет говорить на украинском языке.

По его словам, на каком языке общаться — это личное дело каждого. Футболист при этом отметил, что всегда разговаривал на русском языке.

Александр Алиев родился в 1985 году в Хабаровске. Он выступал за московский «Локомотив», киевское «Динамо» и ряд других клубов. Он признавался журналистам, что во время карьеры футболиста имел серьёзные проблемы с алкоголем и азартными играми.

Воюющий на стороне ВСУ бывший спортсмен рассказал 27 октября о готовности «с удовольствием стрелять в русских», а также резко раскритиковал собственного отца, проживающего в Курске, за поддержку спецоперации. Алиев также раскритиковал бывшего партнёра по сборной Украины, экс-капитана Анатолия Тимощука, который продолжает работу в России и воздерживается от заявлений касательно спецоперации.