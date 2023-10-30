Махачкала, 30 октября, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Задержанные участники беспорядков в аэропорту Махачкалы могут отправиться в зону специальной военной операции на Украине, чтобы таким образом «отмыться от позора». Об этом 30 октября заявил журналистам глава республики Сергей Меликов.

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Он уточнил, что в России не отправляют в зону спецоперации за правонарушения, так как выполняющие боевые задачи в интересах страны люди должны делать это осознанно.

«Если кто-то из задержанных участников беспорядков изъявит желание, как говорится, отмыться от позора, принять участие либо в составе добровольческих подразделений, либо заключит контракт с Вооружёнными силами, я буду это только приветствовать, но каких-то специальных мер не будет», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее 30 октября Северо-Кавказский окружной главк МВД сообщил, что полиция установила более 150 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержали. В данный момент воздушная гавань находится под полным контролем правоохранителей.

Также в этот день Меликов заявил, что беспорядками в аэропорту Махачкалы оперировали с Украины. Он также назвал произошедшее цинизмом и предательством, так как оно стало «ножом в спину нашим военнослужащим», защищающим Россию в зоне СВО.

Перед этим 30 октября глава республики уточнил, что враги России пытаются дестабилизировать обстановку в Дагестане.

Толпа жителей Махачкалы в воскресенье, 29 октября, прорвалась на взлётно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Предположительно, они искали прибывших граждан Израиля. После этого в аэропорту начались беспорядки и туда выехали сотрудники правоохранительных органов.

По факту беспорядков в воздушной гавани Махачкалы возбудили уголовное дело. В результате инцидента пострадали и гражданские лица, и полицейские. По данным минздрава Дагестана, два человека находятся в крайне тяжёлом состоянии.