Москва, 30 октября, 2023, 12:18 — ИА Регнум. В зоне спецоперации российские войска создали первый батальон спецминирования. Об этом 30 октября сообщил глава штаба батальона инженерного соединения Южного военного округа с позывным Сотый.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На базе инженерной бригады Южного военного округа сформировано первое штатное подразделение — батальон специального минирования», — процитировало военного «РИА Новости».

Военный рассказал, что это новое подразделение применяет современные образцы беспилотников, минируя местность, а также проводя с помощью дронов разведку и уничтожение живой силы и техники ВСУ.

По словам заместителя командира взвода спецминирования с позывным Ангел, российские военные в ходе выполнения задач используют боеприпасы штатного производства. Для каждого беспилотника — «камикадзе» или «со сбросом» — создают индивидуальный инженерный боеприпас.

Поражающие элементы должны подходить по массе к тому беспилотнику, на который их устанавливают. Сборочный цех находится возле переднего края. По словам военного, инженеры дорабатывают беспилотники, паяя платы.

Ангел сообщил, что в сборочном цехе собирают замыкатели на боеприпасы. Это приспособления, которые подрывают заряд с пульта управления.

Он также добавил, что, если нет боевых задач, военные тренируются на симуляторе.

ИА Регнум 30 октября сообщило об атаке российского беспилотника-камикадзе на подразделение ВСУ в районе села Клещеевка на артёмовском направлении. Дрон поразил группу украинских военных, передвигавшихся в лесополосе.

Командир группы БПЛА с позывным Якут 29 октября рассказал, как российские военные уничтожили два танка Leopard и две боевые машины пехоты Bradley с помощью FPV-дронов на запорожском направлении.