Москва, 30 октября, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Между Израилем и палестинским движением ХАМАС не может быть переговоров. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви в интервью телеканалу «Россия 24». Вместе с тем, как отметил посол, в планах Израиля есть только уничтожение военных структур ХАМАС и возвращение заложников. Плана уничтожить сектор Газа не существует, добавил он.

Fabian Strauch/Global Look Press

«Нет никакого плана уничтожить сектор Газа. Есть планы уничтожить военные структуры ХАМАС и вернуть заложников», — заявил глава израильского посольства в РФ.

Также в эфире посол сказал, что не обладает информацией, есть ли среди удерживаемых ХАМАС заложников военнослужащие, включая высокопоставленных военных.

Как сообщало ИА Регнум, по состоянию на 29 октября число находящихся в плену ХАМАС составляет не менее 230 человек. Данные привёл официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. Он же сообщил о расширении наземной операции в секторе Газа. Хагари пояснил, что к подразделениям ЦАХАЛ присоединились дополнительные сухопутные силы. Военные действия, как отметил официальный представитель израильской армии, продолжаются в соответствии с планом.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября. Палестинское радикальное движение ХАМАС атаковало территорию Израиля. В ответ власти еврейского государства начали проводить операцию в секторе Газа, в ходе которой им удалось взять контроль над всеми ранее захваченными ХАМАС населёнными пунктами.

Также Израиль ввёл полную блокаду анклава. Она коснулась поставок воды, электроэнергии и топлива. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 октября объявил о начале второго этапа войны против ХАМАС. Он пояснил, что израильские войска вошли в сектор Газа, чтобы уничтожить инфраструктуру движения и освободить всех заложников.