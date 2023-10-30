Тель-Авив, Израиль, 30 октября, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Студентка Шани Лук, похищенная боевиками ХАМАС в Израиле, погибла. Об этом сообщила её мать Рикарда Лук 30 октября в интервью телеканалу RTL.

Christoph Soeder/dpa/Global Look Press Шани Лук

«К сожалению, вчера мы получили новость о том, что моей дочери больше нет в живых», — заявила Рикарда Лук.

В интернете на фоне начавшегося 7 октября обострения палестино-израильского конфликта появилось видео с лежащей в грузовике боевиков ХАМАС девушки, захваченной в плен. Рикарда Лук узнала в ней свою 22-летнюю дочь, опознав её по причёске и татуировкам.

Она 10 октября сообщила, что Шани Лук находилась в Израиле с участниками фестиваля Nature Party.

Шани Лук — гражданка Германии. Издание Bild 8 октября сообщило, что ХАМАС похитил не менее трёх граждан Германии.