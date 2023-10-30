Вашингтон, 30 октября, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Украине на фоне продолжающегося конфликта угрожает экономический, демографический и военный коллапс. Такое мнение высказал известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в статье, опубликованной 29 октября в греческой газете «Катимерини».

Anastasiia Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Украина находится под угрозой экономического, демографического и военного коллапса. Что должно сделать правительство США, чтобы справиться с этой потенциальной катастрофой? Необходимо срочно изменить курс», — говорится в публикации.

Сакс заявил, что цепляющаяся за имперские грёзы XIX века Великобритания призывает США идти на эскалацию конфликта на Украине, а американские неоконсерваторы демонстрируют имперское высокомерие. Однако, по мнению экономиста, в сложившейся ситуации необходимо более хладнокровное отношение.

Эксперт также высказался за переговоры Москвы и Вашингтона, а также призвал США пообещать России не расширять НАТО на восток.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 октября украинский полковник в отставке из аналитического «Центра оборонных стратегий» Сергей Кивлюк признал, что ВСУ остановили наступление в направлении Азовского моря, а также на купянском и авдеевском направлениях. С наступлением осенней погоды в зоне боевых действий контрнаступление украинской армии стало продвигаться очень медленно.

Польский писатель Щепан Твардох 28 октября заявил, что военнослужащие ВСУ ненавидят главу киевского режима Владимира Зеленского. По его словам, их уважением из всех политиков Украины пользуется только главком украинской армии Валерий Залужный.

Бывший советник украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин 30 октября заявил, что жители Украины не хотят воевать за киевский режим и отказываются вступать в ряды украинских войск из-за Зеленского.