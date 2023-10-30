Махачкала, 30 октября, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Сотрудники полиции установили свыше 150 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержали. Об этом 30 октября сообщил Северо-Кавказский окружной главк МВД в Telegram-канале.

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«Установлены более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.

Полицейские продолжают оперативно-разыскные мероприятия для установления причастных к произошедшему.

Сейчас воздушная гавань находится под полным контролем сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 октября глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что беспорядками в аэропорту Махачкалы оперировали с территории Украины. Он также назвал произошедшее цинизмом и предательством, потому что случившиеся беспорядки — «это нож в спину нашим военнослужащим», защищающим Россию в зоне СВО.

Ранее в этот же день глава Дагестана заявил, что враги России пытаются дестабилизировать обстановку в республике. По его словам, имеется информация о том, что одним из призывавших к «общекавказскому митингу» Telegram-каналов администрируют и управляют с территории Украины.

В пресс-службе главка МВД по СКФО ранее 30 октября заявили, что в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали девять полицейских. Двоих из них госпитализировали.

Толпа жителей Махачкалы 29 октября прорвалась на взлётно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Предположительно, они искали прибывших рейсом граждан Израиля. Затем на территории воздушной гавани начались беспорядки и туда выехали сотрудники правоохранительных органов. По факту беспорядков возбудили уголовное дело.