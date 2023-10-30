Сан-Диего, США, 30 октября, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Российские дипломаты не смогли принять участие в церемонии открытия памятника святому праведному Иоанну Кронштадтскому в американском штате Калифорния, сообщили 30 октября в пресс-службе посольства России в США.

Telegram-канал посольства России в США

В ведомстве пояснили, что российские дипломаты планировали принять участие в открытии монумента, и подчеркнули, что появление этого памятника способствует сохранению российской культуры, русского языка, традиционных ценностей, укреплению единства российской диаспоры.

«Более того, в эти трудные времена редка возможность разделить такие радостные моменты с нашими соотечественниками. Однако Госдепартамент отказался одобрить поездку», — сообщили в ведомстве.

Ведомство отметило, что церемония состоялась накануне, 29 октября, в Сан-Диего в церкви, освящённой в честь святителя Иоанна Кронштадтского. Церемонию освящения провёл архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл.

Российское посольство содействовало доставке в США двух бронзовых образов святителя Иоанна Кронштадтского. Их создала Российская национальная художественная мастерская «Артпроект» при содействии фонда «Под покровом Пресвятой Богородицы».

Один из памятников установили в Вашингтоне рядом с Русским православным собором Иоанна Предтечи, второй — в Калифорнии.

Российское посольство выразило благодарность всем принявшим участие в реализации этой инициативы. Монументы установили, чтобы приумножить культурное и историческое наследие России в США, отметили в диппредставительстве.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что перспектив в улучшении отношений с Вашингтоном в Москве не видят. Пока США не изменят свою политику, отношения с Вашингтоном в Москве считают бесперспективными.

Политолог Евгения Войко 4 октября заявила в интервью ИА Регнум, что ситуация с выдачей Вашингтоном виз российским дипломатам, политикам и журналистам уже выходит из-под контроля. Так она прокомментировала заявление Рябкова о том, что Вашингтон задержал выдачу виз российской делегации для участия в консультациях «ядерной пятёрки».