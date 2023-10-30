Москва, 30 октября, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Бедросу Киркорову, отцу певца Филиппа Киркорова потребовалась экстренная медицинская помощь из-за приступа астмы, сообщил 30 октября Telegram-канал «112».

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Бедрос Киркоров

«91-летнему народному артисту России стало плохо рано утром, он начал задыхаться, и ему вызвали скорую», — говорится в сообщении.

По информации собеседника канала, приехавшие на место медики оказали помощь и рекомендовали при повторном приступе, вызвать врачей из поликлиники.

Как сообщало ИА Регнум, Бедрос Киркоров попадал в больницу в декабре 2022 года. Пресс-секретарь артиста тогда отметила, что музыканта забирали в медучреждение на обследование. Врачи подозревали у артиста воспаление лёгких.