Берлин, 30 октября, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Германии необходимо привыкнуть к мысли о возможности войны на территории Европы. Об этом 29 октября министр обороны страны Борис Писториус заявил в интервью телеканалу ZDF.

IMAGO/Florian Gaertner/photothek/Global Look Press Министр обороны Германии Борис Писториус

«Нам нужно привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны», — сказал он.

По словам Писториуса, по этой причине Германии необходимо готовиться к возможности защищать себя. Глава минобороны подчеркнул, что конфликты на Ближнем Востоке и на Украине окажут влияние и на немецкое общество.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября экс-советник минобороны США полковник Дуглас Макгрегор написал, что отрицание Западом интересов национальной безопасности России может привести к разрушительной войне в Европе. До этого эксперт указывал на то, что Киев фактически потерпел поражение в конфликте, так как военные запасы Запада на этом фоне полностью истощились.

Американский бизнесмен, глава компании SpaceX Илон Маск 28 октября заявил, что Европа движется к гражданской войне. Таким образом он прокомментировал видеоролик, в котором женщина-мигрант сжигает флаг Франции.