Вашингтон, 30 октября, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Действия американского президента Джо Байдена по оказанию помощи Украине, а также попытки связать её с поддержкой Израиля могут привести к недовольству среди граждан США, сообщил журнал Foreign Policy.

Ukraine Presidency/Global Look Press

«Попытки Байдена связать эти два конфликта воедино часто были запутанными, и за ними было трудно следить», — говорится в материале.

Более того, по мнению журналистов издания, американский президент ни разу не потрудился объяснить, почему жителей США должно волновать то, что происходит в Газе или на Украине. Байден лишь заявил, что если президента России Владимира Путина не остановят на Украине, он пойдёт на Польшу. Журналисты задаются вопросом, если кому-то все равно на Украину, то почему американцев должна волновать и Польша.

В материале также отмечается, что американский лидер планировал посвятить Украине большую речь из Белого дома ещё до обострения палестино-израильского конфликта. Он также выступил с речью по возвращении из Израиля в США, в которой попытался построить довольно извилистую связь между Израилем и Украиной, а затем попросил Конгресс выделить 106 миллиардов долларов на дополнительные расходы на оборону. При этом сделанное Байденом сравнение украинского государства с Израилем оказалось по-настоящему нелепым, считают журналисты.

Как сообщало ИА Регнум, журналист Financial Times Кристофер Миллер 23 октября заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с союзниками в Брюсселе пытался сделать вид, что не заинтересован в их внимании. В материале отмечалось, что участники совещания очень много времени уделили ближневосточному конфликту, что свидетельствует об их усталости от Украины. Так, по мнению журналиста, Киеву вскоре будет труднее просить западных союзников, в том числе и США, о продолжении финансирования.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также сообщал, что главы МИД почти всех европейских стран в ходе совещания в Люксембурге отметили, что в обществе в их странах устали от конфликта на территории Украины.

The Washington Post отметило 29 октября, что решительная поддержка Израиля Зеленским поставила под угрозу усилия Киева по завоеванию поддержки арабских и мусульманских стран. В статье говорилось, что Турция, Саудовская Аравия и Катар, которые оказывали поддержку Украине, обвинили Запад в двойных стандартах в Газе.