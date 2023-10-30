Севастополь, 30 октября, 2023, 09:53 — ИА Регнум. ФСБ задержала гражданина России по подозрению в госизмене, сообщили 30 октября в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«В марте 2023 г., осуществляя работы по оборудованию оборонительных сооружений Республики Крым, россиянин собрал и передал представителю ВСУ сведения в отношении указанных объектов с привязкой к географическим координатам», — сообщили в ведомстве.

ФСБ 27 октября сообщила о пресечении деятельности трёх украинских агентурных групп в Запорожской области. Задержали администраторов информресурсов «РИА-Мелитополь» и Telegram-чата «Мелитополь — Це Украина».

Эти украинские ресурсы использовали для сбора развединформации и для оказания психологического воздействия на жителей Запорожской области.