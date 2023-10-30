Тикси, Якутия, 30 октября, 2023, 09:43 — ИА Регнум. На место жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Якутии вылетели спасатели, сообщили 30 октября в пресс-службе авиакомпании «Полярные авиалинии».

Сергей Пивоваров/РИА Новости

«Вертолёт Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» вылетел на поисковые мероприятия Ми-2», — сообщили в пресс-службе.

На борту Ми-8 МТВ «Полярных авиалиний» находятся спасатели и медики. Вертолёт вылетел на поисково-спасательные мероприятия к месту посадки Ми-2.

Авиакомпания уточнила, что экипажем Ми-8 руководит опытный командир Александр Черняев. Другие члены экипажа — второй пилот Артур Шарипов и бортмеханик Антон Калинин.

Жёсткая посадка Ми-2 произошла 30 октября в районе города Тикси в Якутии. О причинах ЧП не сообщалось.

На борту вертолёта находились пять человек, двое пострадали.